В Германии сегодня будут выбирать нового президента

Нового президента Германии сегодня, 12 февраля, будет выбирать Федеральное собрание в составе 1260 человек.

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Одна половина из них - депутаты Бундестага, а вторая - выборщики, которых командируют в Берлин парламенты федеральных земель. Поэтому в заседании Федерального собрания в воскресенье примут участие и представители партий, не представленных в Бундестаге, передает DW.

Как ожидается, в 12 часов Федеральное собрание откроет председатель Бундестага Норберт Ламмерт. После первого тура голосования, который, по предварительным оценкам, продлится около двух часов, состоится подсчет голосов. Если один из кандидатов получит, по меньшей мере, 631 голос, то выборы на этом закончатся.

Отмечается, что фаворитом на выборах является Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел и один из самых популярных политиков Германии. Подавляющее большинство тех, кто имеет право голоса, как ожидается, поддержат его кандидатуру. Между тем, в прошлом немало федеральных президентов избирали только после второго или третьего тура голосования.

Альтернативой Штайнмайеру выступают еще четверо кандидатов. Левая партия выдвинула своего кандидата в президенты - кельнского ученого, изучающего проблемы бедности, Кристофа Буттервеге. Баварская партия "Свободные избиратели" предложила популярного юриста, актера и телеведущего Александра Гольда. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" выдвинула своего кандидата - вице-председателя партии 75-летнего Альбрехта Глазера.

Кроме того, уже почти перед самыми выборами Партия пиратов объявила, что направляет на выборы Энгельберта Зоннеборна, отца сатирика Мартина Зоннеборна. 79-летний Зоннеборн имеет "достаточно времени для представительских задач", с иронией объявили "пираты".

Срок полномочий действующего федерального президента Йоахима Гаука, который не захотел снова претендовать на пост главы государства, истекает 17 марта.