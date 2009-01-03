Координационный разведцентр разместится на границе Афганистана

Координационный военный межведомственный центр, который будет заниматься сбором разведывательной информации, будет создан в ближайшее время в афганской восточной провинции Нангархар, сообщил журналистам представитель военно-морских сил США капитан Кевин Кэллаган (Kevin Callahan).

По словам американского военного, такое решение было принято в пятницу на заседании трехсторонней военной комиссии, в которой приняли участие командующий войсками НАТО и ISAF в Афганистане генерал МакКирнан, начальник Генерального штаба афганской национальной армии Мохаммад Бисмилла Хан и начальник штаба армии Пакистана Ашфак Парвиз Кайяни.

Разведцентр "Хайбер" будет располагаться на территории Афганистана в районе Лвара, сообщил военный.

"Главной целью создания координационного пограничного разведцентра является нейтрализация диверсионной активности на афганско-пакистанской границе, что потребует приложения усилий всех трех сторон", - заявил Кэллаган.

По данным военного, в скором времени на восток Афганистана прибудет свежее подкрепление, состоящее из подразделений американской армии.

В ходе встречи представителей трехсторонней комиссии стороны подписали "Соглашение о взаимодействии", которое упорядочивает регламент проведения подобных встреч и их повестку дня.

РИА “Новости”