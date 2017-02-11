Трамп выражает поддержку Японии в отношении островов Сенкаку

Об этом заявил Трамп 10 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Радио Свобода.

«Мы привержены безопасности Японии и всех регионов, которые находятся под административным контролем, а также дальнейшему усилению нашего чрезвычайно важного союза», – заявил Трамп.

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Острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоутай, находятся под контролем Токио, но свои права на них выражает и Китай.

В совместном заявлении американский и японский лидеры подтверждают все статьи американо-японского договора о безопасности 1960 года.

Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио относительно пакта о трансатлантическом партнерстве, участие в котором Трамп полностью отверг.