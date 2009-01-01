ХАМАС обещает оказать сопротивление Израилю

ХАМАС в случае наземного вторжения израильской армии в сектор Газа будет сражаться "до последнего вздоха", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из руководителей движения.

"Мы готовы ко всем возможностям, и мы будем сражаться до последнего вздоха. Враг не сможет оккупировать Газу или уничтожить ХАМАС ", - заявил в среду лидер парламентской фракции ХАМАС Мушир аль-Масри.

"Израиль ввергнет себя в настоящую авантюру, если вторгнется в сектор", - добавил он.

Ранее Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа, но в будущем не исключает возможности дипломатического решения. Власти Израиля дали понять, что боевые действия могут быть приостановлена только в обмен на надежные гарантии прекращения огня палестинскими боевиками, и пока ни одна из миротворческих инициатив этому требованию не соответствует.

Военная операция в Газе продолжается пятый день и пока сводится к дистанционным ударам, жертвами которых стали около 400 человек. Однако параллельно Израиль проводит мобилизацию резервистов и стягивает к границам анклава пехоту и бронетехнику, которые могут быть задействованы при наземном вторжении.

РИА “Новости”