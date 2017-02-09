Во Франции прогремел взрыв на АЭС, есть пострадавшие
12:33, 09 февраля 2017Мир
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Местные власти говорят, что угрозы выброса радиоактивных веществ нет.
АЭС Фламанвиль / Иллюстрация REUTERS
На северо-западе Франции произошел взрыв на атомной электростанции Фламанвиль. Об этом сообщает Ouest France.
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Взрыв прогремел около 10 утра в машинном зале электростанции. По предварительным данным, там могут быть раненые.
По данным местной префектуры, угрозы ядерного загрязнения нет.
Пожарники сообщили, что взрыв произошел в помещении станции, но не задел реакторную. На место происшествия прибыли медики.
Эта АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.
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