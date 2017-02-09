Фукуяма прогнозирует распад республиканской коалиции в США из-за Трампа

Автор теории "конца истории", известный философ и аналитик из Стэнфордского университета (США) Френсис Фукуяма считает, что влиятельные республиканцы вряд ли согласятся на импичмент президента США Дональда Трампа, несмотря на те масштабные протесты, которые он провоцирует. Об этом философ рассказал в интервью изданию "Новое время".

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"Очень показательно, что президентству Трампа всего две недели (на момент интервью – ред.), а мы уже получили гигантские демонстрации против него в Вашингтоне. Они проходят каждый день. В левой части политического спектра мы наблюдаем невероятную мобилизацию людей против Трампа. Со стороны республиканцев все намного сложнее, потому что многие из них не согласны с некоторыми моментами повестки Трампа, но тем не менее надеются, что запущенный Трампом импульс позволит им реализовать выгодную для них политику. Мне кажется, в следующие несколько месяцев республиканская коалиция начнет распадаться, ведь часть представителей партии увидят, что Трамп противостоит и их интересам тоже", - рассказал Фукуяма.

Он считает, что Трамп уникален, поскольку не имеет ни малейшей симпатии к идее защиты Америкой демократии и прав человека. При этом новый президент США "хочет получить максимум для США в краткосрочной перспективе, однако с точки зрения внешней политики это катастрофа".

Важно, что в системе американской политики много противовесов, которые сдерживают деятельность Трампа.

"Думаю, надо немного подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Некоторые члены администрации Трампа — совсем не радикалы. Это госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр обороны Джеймс Маттис, посол при ООН Никки Хейли. Все они поддерживают НАТО, осуждают российскую агрессию, поэтому мне кажется, что в отношениях между Трампом и этими людьми будет много напряжения", - отметил политолог.

Фукуяма считает импичмент Трампу, о котором много говорят в последнее время, возможным, но маловероятным.

"Для импичмента нужно содействие крупных республиканцев, а я не думаю, что они согласятся. Нужно, чтобы произошел какой-то крупный скандал", - подытожил профессор.

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