Журналист рассказал, что нужно американцам для импичмента Трампу
Для отстранения действующего президента США есть несколько условий.
Ситуация вокруг Дональда Трампа опасная, но для запуска процедуры импичмента президента США необходимо выполнение нескольких условий. Об этом пишет в новом выпуске журнала "Новое время" пишет Иван Яковина.
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Для начала, поясняет журналист, нужен хоть какой-то формальный повод. Впрочем, в США мало кто сомневается, что эгоцентричный и неопытный Трамп рано или поздно "подставится".
Вторым условием является общественный консенсус по вопросу импичмента.
"Тут для оппонентов президента все тоже выглядит неплохо: уже сейчас более трети избирателей поддерживают идею выдворения Трампа из Белого дома, а его рейтинг не превышает 36 %. Еще несколько недель такой же политики, как сейчас, — и показатели популярности Трампа упрутся в плинтус. Свалить непопулярного президента получится намного проще", - говорится в статье.
Также единым фронтом против Трампа должны выступить основные СМИ и политическая элита. "Почти вся пресса, как отметил Бэннон (главный советник Трампа - УНИАН), и так находится в оппозиции Трампу; демократы его на дух не переносят, а республиканцы мечтают о президенте Пенсе. Шансы договориться об импичменте есть и на этом фланге. Ключевую роль в выдворении Трампа из Белого дома могли бы сыграть сотрудники спецслужб, в частности ЦРУ, у которых с самого начала не заладились отношения с новым президентом. Именно они могли бы предоставить его противникам некую компрометирующую информацию относительно его связей с иностранцами или неких правонарушениях", - подытожил журналист.
Напомним, в конце января ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за импичмент Трампа.
Полную версию статьи читайте в свежем номере журнала "Новое время страны".