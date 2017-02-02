Журналист рассказал, что нужно американцам для импичмента Трампу

Ситуация вокруг Дональда Трампа опасная, но для запуска процедуры импичмента президента США необходимо выполнение нескольких условий. Об этом пишет в новом выпуске журнала "Новое время" пишет Иван Яковина.

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Для начала, поясняет журналист, нужен хоть какой-то формальный повод. Впрочем, в США мало кто сомневается, что эгоцентричный и неопытный Трамп рано или поздно "подставится".

Вторым условием является общественный консенсус по вопросу импичмента.

"Тут для оппонентов президента все тоже выглядит неплохо: уже сейчас более трети избирателей поддерживают идею выдворения Трампа из Белого дома, а его рейтинг не превышает 36 %. Еще несколько недель такой же политики, как сейчас, — и показатели популярности Трампа упрутся в плинтус. Свалить непопулярного президента получится намного проще", - говорится в статье.

Также единым фронтом против Трампа должны выступить основные СМИ и политическая элита. "Почти вся пресса, как отметил Бэннон (главный советник Трампа - УНИАН), и так находится в оппозиции Трампу; демократы его на дух не переносят, а республиканцы мечтают о президенте Пенсе. Шансы договориться об импичменте есть и на этом фланге. Ключевую роль в выдворении Трампа из Белого дома могли бы сыграть сотрудники спецслужб, в частности ЦРУ, у которых с самого начала не заладились отношения с новым президентом. Именно они могли бы предоставить его противникам некую компрометирующую информацию относительно его связей с иностранцами или неких правонарушениях", - подытожил журналист.

Напомним, в конце января ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за импичмент Трампа.

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