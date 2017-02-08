Экс-министр ГДР призывает продолжать давление на РФ из-за ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время события в посольстве ФРГ, которое было посвящено 25-й годовщине дипломатических отношений между Германией и Украиной и 25-й годовщине со времени открытия посольства Германии в Киеве.

Мекель выразил позицию, что ситуация на Донбассе сегодня очень хрупкая после подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений в феврале 2015 года.

Читайте такжеОбострение агрессии РФ на Донбассе является испытанием реакции администрации Трампа – депутат ЕП Галер

"Украина не сможет победить в войне военными методами. Тем более, что доминантность России очень очевидна, но Украина должна рассчитывать на международную поддержку, и тем самым должна выполнять нелегкие требования Минска-2", - заявил он.

В то же время экс-глава МИД ГДР признал, что российская сторона и поддерживаемые ею сепаратисты очень далеки от того, чтобы выполнять все обязательства по Минским соглашениям, и поэтому об урегулировании ситуации пока речь не идет.

"Избрание нового президента в Соединенных Штатах Америки также не облегчает ситуацию. Надо надеяться, что Федеральному правительству удастся убедить партнеров в Европе и в Соединенных Штатах, что необходимо сохранять давление, чтобы Россия вернулась к соблюдению международного права и признанию межгосударственных границ", - заявил Мекель.

Он добавил, что продление санкций против России должно быть непременным шагом, и также допустил возможность расширения санкций в случае такой необходимости.