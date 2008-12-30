Четвертый день идет война Израиля против «Хамаса»

Израиль четвертый день подряд наносит удары по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа.

Сегодня утром в результате новых бомбардировок погибли 10 палестинцев.

Всего с начала израильской военной операции убиты свыше 350 человек, сотни раненых, сообщает палестинское Министерство здравоохранения. По данным ООН, среди погибших – по меньшей мере 62 гражданских лица.

Израиль заявляет, что цель операции – прекратить ракетные обстрелы израильской территории из полосы Газа. Как сообщает Радио Свобода, на протяжении последних суток были выпущены около ста ракет. Погибли пятеро израильтян, в том числе один военнослужащий. Ранены 8 людей.

Израильские войска на границе с сектором Газа готовы начать наземное вторжение в полосу Газа.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров воспользоваться своим влиянием для прекращения насилия.

США выразили понимание позиции Израиля, который защищает свою безопасность. Представитель Белого дома Гордон Джондро призывал «Хамас» прекратить обстрелы Израиля и согласиться на перемирие.