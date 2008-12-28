Израильское правительство объявило режим особого положения

В воскресенье израильское правительство объявило на юге страны режим особого положения до 31 марта.

Как передает Газета.ruсо ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров Овада ЙЕХЕЗКЕЛЯ, решено также на три месяца ввести режим "управления государственным хозяйством в чрезвычайной ситуации", а также призвать в армию 6,5 тысячи резервистов.

Как ожидается, решения правительства будут одобрены парламентской комиссией по внешней политике и обороне, после чего вступят в силу.

Особый режим позволяет командованию тыла отдавать приказы гражданскому населению в части использования бомбоубежищ, работы детских учебных заведений, проведения или отмены массовых мероприятий и закрытия многолюдных объектов, например, супермаркетов, а также определять режим работы на объектах жизнеобеспечения.

Для жителей юга правительство открыло специальный интернет-сайт с рекомендациями в сфере безопасности.