Могерини и Лавров обсудили эскалацию ситуации на востоке Украины и в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

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"Могерини и Лавров говорили об эскалации насилия на востоке Украины. Высокий представитель подчеркнула необходимость немедленно прекратить боевые действия и работать для полной реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По Сирии Лавров проинформировал Могерини относительно недавних переговоров в Астане, а Высокий представитель, в свою очередь, рассказала министру о "европейской инициативе с региональными игроками и о предстоящей конференции по Сирии в Брюсселе".

Также отмечается, что собеседники договорились встретиться в ближайшие недели.