Это проявление американского прагматизма: в Кремле отреагировали на изменение режима санкций против ФСБ

В Кремле заявили, что не считают изменение режима санкций против ФСБ ослаблением. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

В то же время Песков заявил, что американцы не слишком увлекаются санкциями в сферах, которые им выгодны.

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"Мы не склонны оценивать этот шаг как какие-то санкционные послабления. Скорее, это такое проявление американского прагматизма. Вы знаете, что американцы во всех областях, где это выгодно им, не увлекаются особо санкциями и склонны делать систему более гибкой", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН ранее, Минфин США не снял санкции с ФСБ, а лишь позволил американским ИТ-компаниям получать обязательную лицензию от этой российской спецслужбы на импорт товаров в Россию.