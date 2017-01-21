В США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа

Об этом сообщает DW.

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения, невыгодные для страны.

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Одновременно петиция за импичмент Трампа, указывающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тыс. подписей.

Как пишет газета The Washington Post, в числе прочих против Трампа выступает и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU). По словам ее главы Энтони Ромеро, ACLU уже готовит многочисленные судебные иски.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.