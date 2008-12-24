Сербия разрешила России купить местных нефтяников

Россия и Сербия по итогам двусторонних переговоров Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Президента Сербии Бориса ТАДИЧА подписали сегодня в Кремле нефтегазовые соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, подписанными документами предусматривается покупка российской "Газпромнефтью" 51% акций сербского госпредприятия "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), строительство сербской ветки газопровода "Южный поток" и достройка подземного газохранилища "Банатски Двор".

Д.МЕДВЕДЕВ назвал эпохальными подписанные сегодня соглашения с Сербией.

"Эти три ключевых проекта, о которых мы договорились и которые были подписаны, относятся к таким, по сути, эпохальным событиям", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что 2009 год создаст новые возможности по развитию экономик России и Сербии, обеспечению энергетической безопасности двух стран и Европы в целом.

В свою очередь, Б.ТАДИЧ подчеркнул, что Сербия и Россия будут связаны подписанными соглашениями.

«Таким образом, речь идет о долгосрочном снабжении Сербии газом, речь идет о производстве нефтепродуктов для всей юго-восточной Европы, сохранении уровня жизни граждан и сохранении рабочих мест для наших людей", - подчеркнул Б.ТАДИЧ.

Сумма сделки по покупке контрольного пакета NIS составила 400 миллионов евро. Кроме того, российская сторона дополнительно вложит в развитие предприятия до 2012 года не менее полумиллиарда евро. Протокол о продаже акций NIS был подписан сторонами в январе 2008 года.

Сделка с акциями NIS, как ожидается, завершится до 1 мая 2009 года. После подписания договора купли-продажи "Газпром нефть" должна получить разрешение со стороны сербских антимонопольщиков, которые могут рассматривать заявку в течение 130 дней.