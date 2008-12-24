Список погибших в автокатастрофе в Египте

Жертвами крупного дорожного происшествия в Египте стали шестеро россиян и одна украинка, сообщили РИА Новости в консульском отделе российского посольства в Каире.

По уточненным данным российской дипмиссии, в результате автокатастрофы погибли Александр и Татьяна Гусины (1963 и 1968 г.р.), Зухра Филиппова (1947 г.р.), Лилия Гафарова (1983 г.р.), Михаил Зернов (1978 г.р.), Вера Хомчик (1958 г.р.). По данным МЧС, все они приехали в Египет из Петербурга. Также в списке погибших гражданка Украины Наталья Ткаченко (1957 г.р.)

В больнице Шарм-эль-шейха остаются девять человек, четверо из которых в тяжелом состоянии. В частности, две женщины находятся без сознания в реанимации, еще одна - в глубокой коме. Двум россиянкам поставили диагноз "перелом позвоночника".

В понедельник вечером автобус, перевозивший туристов в египетский курортный город Шарм-эль-шейх, выехал за пределы трассы и перевернулся в 15 километрах от населенного пункта Дахаб. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости на опасном горном участке дороги.

Ранее, напомним, МЧС России опубликовало полный список пострадавших в результате аварии, в котором значились 22 человека:

1. Зернов Михаил (05.06.1978 г.р.), г. Санкт-Петербург

2. Субаева Наталья (29.10.1979 г.р.), г. Санкт-Петербург

3. Яковенко Людмила (31.03.1978 г.р.), г. Свердловск

4. Калинина Людмила, г. Москва

5. Гафарова Лилия, г. Санкт-Петербург

6. Тарасенко Зоя, г. Санкт-Петербург

7. Тарасенко Владимир, г.Санкт-Петербург

8. Гусева (Гусина) Татьяна, г. Санкт-Петербург

9. Гусев (Гусин) Александр, г. Санкт-Петербург

10. Филиппова Зухра, г. Санкт-Петербург

11. Самсонова Мария, г. Санкт-Петербург

12. Назарян Анастасия, г. Санкт-Петербург

13. Хончик (Хомчик) Вера, г. Санкт-Петербург

14. Гнытюк Татьяна, г. Южно-Сахалинск

15. Обухова Антонина, г. Санкт-Петербург

16. Михайлова Людмила, г. Санкт-Петербург

17. Аникина Любовь, Московская область

18. Аникин Николай, Московская область

19. Ткаченко Мария, Украина (1982 г.р.)

20. Ткаченко Наталья, Украина (1957 г.р.)

21. Сарунас Ванинас, Латвия

22. Данголе Ванина, Латвия.