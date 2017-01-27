Трамп настаивает, что не знаком с Путиным, но попытается наладить "фантастические отношения"

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй в Белом Доме.

Трансляция брифинга велась на телеканале CBS News.

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"Что касается, опять же, Путина и России: я не говорю "хороший", "плохой" или "отличный". Я не знаю джентльмена. Я надеюсь, что мы будем иметьфантастические отношения. Это возможно, и также возможно, что мы их не получим. Мы посмотрим, как это получится. Мы будем представлять американский народ очень и очень решительно, очень убедительно", - заявил Трамп.

"И если мы будем иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, и если мы вместе будем преследовать "Исламское государство" в Ираке и Сирии, которое должно быть остановлено - это зло, которое нужно остановить - я это буду рассматривать как хорошее дело, а не плохое дело", - добавил Трамп.