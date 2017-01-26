Борьба за кресло канцлера Германии: рейтинги Меркель и Шульца сравнялись - СМИ

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологическим центром Infratest dimap для телеканала ARD.

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Оба политика являются претендентами на пост канцлера после парламентских выборов в Германии. Согласно последним исследованиям, во время парламентских выборов за них готовы отдать голоса по 41% избирателей, сообщает Deutsche Welle.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в сентябре 2016 года, рейтинг Меркель снизился на 2%, зато рейтинг Шульца вырос на 5%, информирует Reuters.

24 января СДПГ выдвинула Шульца кандидатом на пост канцлера во время парламентских выборов, которые состоятся 24 сентября 2017 года.

Бывший лидер социал-демократов Зигмар Габриэль претендует на должность министра иностранных дел. Еще один социал-демократ, действующий глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер был выдвинут правящей коалицией на пост президента ФРГ (выборы состоятся 12 февраля).