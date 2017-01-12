Президент Мексики не намерен платить за строительство стены на границе с США

Об этом сообщает передает РБК со ссылкой на Reuters.

Мексика будет вкладывать средства в более безопасную границу, добавил Пенья Ньето.

Он отметил, что правительство США разделяет ответственность за мигрантов, и также должны принимать меры, чтобы остановить поток на юг незаконного оружия и незаконных денежных средств, с помощью которых финансируется организованная преступность в Мексике.

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При этом Пенья Ньето заявил, что Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после вступления Дональда Трампа на пост президента, пишет ТАСС.

"У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с послами и консулами Мексики.

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, обещает начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь завершения соответствующих переговоров с ними.

При этом он выразил убеждение, что Мексика в той или иной форме возместит расходы. По его словам, существуют различные способы этого добиться.