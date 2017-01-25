Правительство Великобритании опубликует 26 января законопроект о начале процедуры по Brexit

Об этом заявила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, передает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря, правительство ожидает, что законопроект примут в парламенте.

Днем ранее Верховный суд Великобритании подтвердил необходимость принятия законопроекта о Brexit парламентом. Только так правительство сможет использовать статью 50 Лиссабонского договора, которая регулирует выход стран-членов ЕС.

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После заключения суда парламентарии, в частности и представители Консервативной партии, потребовали от Мэй, чтобы она опубликовала план по Brexit в формате "белой книги", то есть правительственного документа, который содержит предложений относительно будущих законопроектов.

В среду, 25 января, премьер заявила, что опубликует план, и парламент сможет его обсудить.

«Я признаю, что в этой палате парламента есть стремление увидеть план, изложенный в "белой книге". Я подтверждаю перед палатой, что наш план будет изложен в "белой книге", - сказала Мэй, выступая перед парламентариями. В то же время она не уточнила, когда именно будет опубликован этот документ.