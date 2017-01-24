Верховный суд Британии обязал правительство получить согласие парламента на Brexit
Верховный суд запретил правительству Терезы Мэй самостоятельно начинать процедуру Brexit.
Верховный суд Британии принял решение, что для запуска "статьи 50" по выходу из ЕС правительству Великобритании необходимо одобрение парламента. Об этом сообщает The Guardian.
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Правительство не сможет запустить статью 50 Лиссабонского договора без решения парламента Великобритании, а именно Палаты общин, которая предоставит ему такие полномочия. Таким образом Верховный суд поддержал решение Высокого суда Лондона, на которое правительство Терезы Мэй и подавало апелляцию. Голоса в суде распределились в соотношении восемь к трем.
Как сообщает "Немецкая волна", в самом правительстве опасаются, что парламентарии, которые в основном настроены благосклонно к ЕС, приведут своими действиями к затягиванию процесса. Также чиновники считают, что решение парламента может ослабить шаги правительства, направленные на выход из состава ЕС.