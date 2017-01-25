Конгрессмены США предложили запретить Трампу первым применять ядерное оружие

Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января, говорится в заявлении на сайте Эдварда Марки, передает РБК.

Согласно сообщению, законопроект вводит запрет на нанесение первого ядерного удара «без объявления войны Конгрессом». Авторы проекта отмечают, что проблема ядерного оружия стала «более актуальной» после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который «имеет право начать ядерную войну в любой момент».

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По словам сенатора Марки, ранее Дональд Трамп сообщал, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам. По мнению Марки, в условиях возникновения «кризиса» со страной, также обладающей ядерным арсеналом, подобная политика президента «существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации».