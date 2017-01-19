Глава КНР выступил за полный запрет ядерного оружия

"Ядерное вооружение должно быть полностью запрещено и со временем уничтожено, чтобы мир был свободен от ядерного оружия", - заявил Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве, передает РБК.

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Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 года сообщил, что американское правительство должно «значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал» до тех пор, пока зарубежные страны не пересмотрят свое отношение к этому виду оружия.

Позже в интервью изданию The Times Трамп рассказал, что согласится на отмену некоторых санкций против России, если он сможет договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.