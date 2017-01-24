Переговоры в Астане: Турция, Иран и Россия согласовали механизм защиты перемирия в Сирии

Об этом турецкое правительственное агентство Anadolu сообщает в Twitter.

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"Турция, Россия и Иран договорились о создании трехстороннего механизма защиты от нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Анадолу", представитель сирийской оппозиции Усама Абу-Зейд, участвующий в переговорах в Астане, сообщил, что Россия пообещала противникам режима Башара Асада обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Сирии.

"Россия заявила, что выполнит обязательства по перемирию. Надеемся, что позиция российской стороны не ограничится словами" - отметил Абу-Зейд.

По его словам, Турция, Россия и Казахстан делают все возможное для успеха переговоров по Сирии в Астане. "Однако для реальных продвижений необходимы конкретные шаги. Основной преградой на данном пути являются провокации сторонников Башара Асада, нарушающих договоренности о перемирии", - отметил представитель оппозиции.

Он отметил неприемлемость угроз в отношении населения подконтрольных оппозиции районов Сирии. "К примеру, жителям долины Барада заявляют, что их отправят в Идлиб, что недопустимо", - подчеркнул Абу-Зейд.

Как сообщали зарубежные СМИ, атмосфера переговоров в Астане – чрезвычайно напряженная, противоборствующие стороны даже не говорят друг с другом напрямую, а общаются через посредников.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявила о приостановке подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками президента Сирии Башара Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.