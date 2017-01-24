В Астане возобновились переговоры по урегулированию конфликта в Сирии

Об этом сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает ТАСС.

В переговорах принимают участие делегации правительства и оппозиции Сирии, представители России, Турции, Ирана и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Правительство и оппозиция Сирии во вторник продолжают обсуждение через посредничество де Мистуры механизмов поддержания перемирия в Сирии.

Участники также намерены завершить согласование документа, закрепляющего режим прекращения огня.

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Дискуссии, как и в понедельник, проходят в отеле Rixos President Astana в центре Астаны. Участники встречи, как ожидается, подведут ее итоги на совместной пресс-конференции в расположенном напротив "Казмедиацентре".

Как сообщали зарубежные СМИ, атмосфера переговоров в Астане – чрезвычайно напряженная, противоборствующие стороны даже не говорят друг с другом напрямую, а общаются через посредников.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявила о приостановке подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками президента Сирии Башара Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.