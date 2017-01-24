Глава Пентагона Мэттис заверил генсека НАТО в важности альянса
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Вашингтон придает альянсу большое значение.
О этом сообщает Би-Би-Си.
"Оба руководителя обсудили важность наших общих ценностей, и министр подчеркнул, что США всегда начинали с Европы, когда искали союзников для защиты этих ценностей", - сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.
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Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Британии Майклом Фэллоном, в ходе которого тоже отметил, что США сохраняют "неколебимую приверженность" по отношению к НАТО.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.