Глава Пентагона Мэттис заверил генсека НАТО в важности альянса

О этом сообщает Би-Би-Си.

"Оба руководителя обсудили важность наших общих ценностей, и министр подчеркнул, что США всегда начинали с Европы, когда искали союзников для защиты этих ценностей", - сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

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Мэттис также провел телефонный разговор с министром обороны Британии Майклом Фэллоном, в ходе которого тоже отметил, что США сохраняют "неколебимую приверженность" по отношению к НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.