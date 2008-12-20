Путин: мы не можем решать проблемы бизнеса за счет налогоплательщиков

Владимир Путин призвал бизнес не увольнять людей без крайней необходимости и заявил, что государство не может тратить деньги налогоплательщиков на обеспечение благополучия бизнеса.

"Мы не можем за счет налогоплательщиков решать все проблемы бизнеса, - сказал премьер в субботу. - Мы не можем покупать жилье по старым ценам для социальных нужд, мы не можем вынимать деньги из кармана налогоплательщиков и обеспечивать прибыли бизнеса".

"Наша задача - минимизировать их (бизнеса) потери, сохранить их жизнеспособность, но никак не обеспечивать их прибыли", - сказал Путин.

Премьер-министр поручил правительству более внимательно анализировать ситуацию с занятостью россиян, чтобы "бизнес под сурдинку не увольнял людей без крайней необходимости".

"Работая с бизнесом, нужно, чтобы до наших партнеров дошло, что мы не можем за счет налогоплательщиков решать все проблемы бизнеса", - сказал Путин.

"Все должны подходить ответственно", - добавил премьер.

РИА «Новости»