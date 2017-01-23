Переговоры в Астане по Сирии: противоборствующие стороны даже не говорят друг с другом напрямую – СМИ

Об этом сообщает Euronews.

Глава правительственной делегации и представитель Сирии в ООН Башар Джафари назвал повстанческих переговорщиков “террористами”:

“Провокационный и дерзкий тон заявления главы делегации террористов – это вызов и оскорбление в адрес дипломатов, участвующих в переговорах”.

В свою очередь, представители повстанцев сравнили сирийскую правительственную армию с боевиками “Исламского государства” и предупредили, что возобновят боевые действия в случае провала переговоров.

“Россия в своей роли гаранта будет успешной только тогда, когда будет способна заставить своих союзников – сирийский режим и Иран уважать прекращение огня”, – отметил юридический советник Свободной армии Сирии Осама Або Заид.

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Россия, наряду с Турцией и Ираном является одним из организаторов этих переговоров в столице Казахстана. С 8 февраля переговорный процесс должен перейти под эгиду ООН.

Тем временем в самой Сирии продолжаются бои с “Исламской государством” и другими исламистскими группами. Группировки-участники конфликта, признанные террористическими, не участвуют в переговорах.

В понедельник российская авиация провела очередное бомбардировки в районе города Дейр-эз-Зор.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Астане начались двухдневные переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии.