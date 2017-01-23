В Африке разбился вертолет: погибли шестеро человек

В Кмеруне на границе с Нигерией разбился военный вертолет, который был предназначен для борьбы с радикальной исламистской группировкой «Боко Харам». Об этом сообщает Associated Press.

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Cameroon Helicopter Crashes, Killing General And 5 Others https://t.co/xrh8SYlThIpic.twitter.com/c66Q849XCq — GOD IS ON EARTH™®©IN (@GcMeena1) 23 января 2017 г.

Отмечается, что шестеро членов экипажа погибли. Среди погибших - генерал, три высших должностных лица и два члена экипажа. Пока причины авиакатастрофы не известны.

Военный вертолет совершал инспекционную миссию вечером 22 января.