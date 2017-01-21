После инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчез раздел о поддержке ЛГБТ

Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены, передает Голос Америки.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом "Вернем Америке величие". Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:

– План "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

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– План "Америка прежде всего" в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

– Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.

– Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

– Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

– Раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Ранее директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин заявил, что в состав администрации нового президента США Дональда Трампа вошли не доверяющие России "ястребы".