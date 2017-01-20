В Хорватии пророссийский депутат стримил в Facebook "чудеса пластичности", пока его выносили из парламента (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" издание Vecernji list.

Стоит отметить, что весь процесс вывода Пернара из зала заседаний Сабора (хорватского парламента) транслировался в прямом эфире на странице депутата в Facebook.

"Вот это демократия, вот ХДС (Хорватское демократическое содружество – правящая партия), вот их политика свободы слова и демократия, их методы!" - кричал депутат, когда охрана буквально выносила его из зала.

В то же время в хорватском парламенте утверждают, что из зала заседаний вывели еще одного депутата-оппозиционера Ивана Синчича.

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Инцидент произошел во время обсуждения инициативы о лишении иммунитета двух депутатов Божи Петрова и Миро Буля, чтобы начать против них уголовное дело за клевету. Обсуждение переросло в серию взаимных обвинений политических противников.

Спикер пытался взять под контроль ситуацию и делал замечания участникам дискуссии; когда его не услышали, он попросил охрану о помощи.

Стоит отметить, что Иван Пернар известен своей жесткой оппозицией к НАТО, также он неоднократно высказывал пророссийскую и антинатовскую позицию.