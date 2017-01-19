Обама рассказал о попытках договориться с РФ по ограничению ядерных вооружений

Напомнив о договоре СНВ-3, подписанном в Праге в 2010 году, Обама заявил: "Я говорил президенту России, что готов к дальнейшим шагам, но русские не желали вести переговоры", передает ТСН.

При этом он выразил надежду, что новому президенту Дональду Трампу удастся "возобновить переговоры на серьезной основе", и в результате Вашингтон и Москва договорятся о снижении ядерных потенциалов.

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Напомним, Обама призвал продолжать санкции против России за ее вторжение на Донбасс и незаконную аннексию Крыма. Американский лидер пояснил, что он пытался побудить Россию к конструктивным отношениям, однако после возвращения на пост президента РФ Путина, ситуация в мире стала напряженной.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятия санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.