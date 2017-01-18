Председатель КНР рассказал о планах сотрудничества с США и Россией

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы будем всеми силами пытаться построить новую модель отношений с США, а также всестороннее стратегическое партнерство с Россией, партнерство ради мира, роста, реформ между различными цивилизациями Европы», - сказал он. Кроме того, добавил он, Китай будет стремиться и к «единству и кооперации» со странами БРИКС.

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«Мы всегда ставим права и интересы человека выше всего остального», — отметил он, добавив, что Китай «никогда не будет стремиться к экспансии или гегемонии». «Большие страны должны относиться к странам поменьше как к равным вместо того, чтобы вести себя как гегемон, диктующий свою волю другим», - добавил Си Цзиньпин.

Как отмечает Reuters, председатель КНР, выступая в ООН, ставил себе целью «подчеркнуть интерес Китая в том, чтобы играть сотрудническую роль в международных делах».

Ранее Си Цзиньпин встретился с вице-президентом США Джо Байденом на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Во время встречи председатель КНР заявил, что миру требуеются «стабильные отношения» между двумя странами. ​

Как сообщал УНИАН, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что после президентских выборов в США для отношений Пекина и Вашингтона наступил "поворотный момент".