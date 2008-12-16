Биржевые индексы в США резко выросли

Снижение базовой ставки ФРС США во вторник 16 декабря привело к резкому росту котировок на американских биржах, сообщает AFP.

Так, индекс Dow Jones по итогам биржевой сессии вырос на 4,23 процента (до 8926,85 пункта), высокотехнологичный Nasdaq - на 5,41 процента (до 1589,89 пункта), а показатель широкого рынка S&P 500 - на 5,15 процента (до 913,26 пункта).

Рост основных биржевых котировок начался сразу после того, как Федеральная резервная система США объявила о снижении базовой ставки до уровня 0,0- 0,25.

Существенный рост показателей, считают аналитики, может продолжиться и в дальнейшем, так как инвесторы возлагают большие надежды на обещание ФРС предпринять ряд мер по стимуляции кредитования и оживления экономической активности.

Лента.ру