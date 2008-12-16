ООН разрешила преследовать пиратов на суше

Совет безопасности ООН во вторник на открытом заседании единогласно принял резолюцию, которая санкционирует применение силы против пиратов и их пособников не только на море, но и на территории Сомали, а также в воздушном пространстве этой страны.

В заседании Совбеза, на котором была принята резолюция, участвовали главы внешнеполитических ведомств России, США и Великобритании.

РИА "Новости"