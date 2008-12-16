ООН разрешила преследовать пиратов на суше
22:28, 16 декабря 2008Мир
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... а заодно и в воздухе
Совет безопасности ООН во вторник на открытом заседании единогласно принял резолюцию, которая санкционирует применение силы против пиратов и их пособников не только на море, но и на территории Сомали, а также в воздушном пространстве этой страны.
В заседании Совбеза, на котором была принята резолюция, участвовали главы внешнеполитических ведомств России, США и Великобритании.
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