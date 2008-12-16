Моряки с «Фаины»: делайте хоть что-то, иначе через неделю мы умрем

Газете «Сегодня» удалось по телефону связаться с украинскими моряками судна «Фаина», которые уже третий месяц находятся в плену сомалийских пиратов, требующих выкуп.

Телефонный разговор с капитаном Виктором НИКОЛЬСКИМ, вторым помощником капитана Александром ПРИСУХОЙ и старшим механиком Алексеем ХАРХАЛУПОМ газета печатает в сегодняшнем номере (№ 285к от 16.12.2008г.).

«Мы живем только надеждой, что вскоре пираты получат необходимую сумму денег, и мы вернемся домой», - говорят моряки. По их словам, дизельного топлива на судне хватит только до выходных, воду для питья и «немного обмыться» они собирают ту, что вытекает из кондиционеров, в еде недостатка нет.

В то же время моряки рассказали, что основная масса экипажа, 17 человек, заперты в небольшой каюте, они страдают от ограниченности в движениях, жары и психологического дискомфорта.

Кроме того, моряки сказали, что ни разу не говорили со своими близкими по телефону, потому что у них отключены исходящие звонки из-за отсутствия денег на счету, и телефон только принимает входящие звонки. В то же время, по их словам, судовладелец не пополняет счет и «уже очень давно не звонит». «Когда у нас еще были деньги на счету, мы пытались позвонить в офис, но он не захотел с нами разговаривать», - рассказывают члены захваченного экипажа.

На вопрос об оружии, которое находится на судне, моряки ответили: «Его никто не трогал. Танки выгрузить с судна невозможно. Пираты осматривали оружие, но ничего не взяли. Груз мы везли в Кению».

На предложение газеты что-нибудь «передать», А. ХАРХАЛУП сказал: «Прошу всех, МИД, судовладельцев делать хоть что-то, иначе через неделю мы просто умрем".

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

По данным старейшины одного из сомалийских племен, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.

15 декабря руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ сообщил, что процесс освобождения украинских моряков продолжается. «Согласована схема мероприятий по освобождению заложников. Схема реализуется, и все мероприятия по освобождению сейчас осуществляются. Мы ожидаем, что в ближайшее время закончится эпопея скитаний украинских граждан», - сказал В.КИРИЛИЧ.