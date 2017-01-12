"Никакого доступа": Рекс Тиллерсон выбирает курс на столкновение с Пекином в Южно-Китайском море - The Guardian

Об этом пишет Бенджамин Хаас в статье "Никакого доступа": Рекс Тиллерсон выбирает курс на столкновение с Пекином в Южно-Китайском море", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Рекс Тиллерсон, кандидат Дональда Трампа на пост государственного секретаря, подготовил почву для потенциального столкновения с Китаем, заявив, что страна должна быть отстранена от искусственных островов, которые создала в Южно-Китайском море.

Тиллерсон сказал, что контроль Китая и строительство искусственных островов в водах, на которые претендуют соседние страны, "сродни аннексии Крыма Россией".

Китай требует суверенитета почти над всем Южно-Китайским морем. Страна построила семь искусственных островов на рифах и скалах, и снабдила их военными взлетными полосами и зенитным оружием.

"Нам придется отправить Китаю четкий сигнал, что, во-первых, строительство островов должно быть остановлено, и, во-вторых, стране запрещен доступ к этим островам", - сказал Тиллерсон во время слушания по утверждению на пост главного дипломата США. "Они захватывают, контролируют или заявляют о контроле над территориями, которые по праву не принадлежат Китаю".

Такие заявления наверняка разозлят Китай, который занимает крайне жесткую позицию в том, что касается посягательств на его суверенитет. В прошлом году международный трибунал вынес решение, в котором признал большую часть территориальных претензий Китая недействительными, но это никак не повлияло на ситуацию, китайское правительство проигнорировало вердикт.

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"[Китайский президент] Си Цзиньпин не захочет показаться слабым и мягким, столкнувшись с давлением со стороны Соединенных Штатов, так что я действительно беспокоюсь о начале кризиса с Китаем", - сказала Бонни Глейзер, старший советник по Азии в Центре стратегических и международных исследований. "Китай не собирается позволять Соединенным Штатам блокировать ему доступ к тому, что он считает своей территорией".

Трамп часто нападал на Китай во время своей кампании, в основном, по экономическим вопросам, а недавно использовал Twitter, чтобы отчитать Китай за поддержку Северной Кореи. Но комментарии Тиллерсона – это новая провокация, которую Пекин просто не сможет игнорировать.

"Китай был сдержан в отношении всех твитов и заявлений, потому что надеялся, что им удастся стабилизировать американо-китайские отношения", - сказала Глейзер. "Китайцы не отказываются от этого, но в какой-то момент Си Цзиньпину, возможно, придется так сделать, потому что проявление слабости может нанести ущерб его способности консолидировать власть".

Этот год имеет решающее значение для Си, поскольку заканчивается его первый строк. На крайне важном съезде Коммунистической партии в конце года состоится перетасовка членов кабинета, и, скорее всего, будет определен преемник Си Цзиньпина; лидеры будут бороться за возможность назначить своих союзников.

Тиллерсон не уточнил, как США заблокируют Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, но эксперты сошлись во мнении, что для этого необходимо будет задействовать одну из форм военного развертывания.

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"Блокирование доступа Китаю, предположительно с помощью американских военных кораблей, спровоцирует кризис, военное столкновение", - сказала Эшли Тауншенд, научный сотрудник исследовательского центра США в университете Сиднея.

"Это также незаконно, согласно тем правилам, которые применяет США при проведении своей нынешней политики в Южно-Китайском море".

Под управлением Барака Обамы, США сохраняли нейтральную позицию в отношении претензий на суверенитет, не признавая права собственности, они часто отправляли военные корабли через Южно-Китайское море, объясняя это свободой учений по использованию навигационных приборов.

"Тиллерсон, как Трамп, готовится занять более воинственную позицию в отношении Китая в Южно-Китайском море, и, на самом деле, более решительную", - добавила Тауншенд.

Но более агрессивная позиция в отношении того, что Китай считает своей территориальной целостностью, вероятно, вызовет еще большую напряженность. "Ни одна страна не может ожидать, что мы проглотим нанесение ущерба нашему суверенитету, безопасности и интересам", - сказал Си в своей речи в прошлом году.

Тиллерсон также нападал на Китай за то, тот не смог приструнить ядерную программу Северной Кореи, он заявил, что у Китая есть "полный контроль над тем, что поддерживает правительство Северной Кореи".

"Мы не можем больше принимать пустые обещания. Как те, когда Китай заявил, что намерен оказывать давление на Северную Корею ради проведения реформ, но на самом деле обещания были даны только, чтобы уклониться от исполнения", - сказал Тиллерсон. "Нельзя закрывать глаза, когда нарушено доверие, это ведет к еще худшему поведению. С этим нужно покончить".

Громкие фразы в отношении Южно-Китайского моря и Северной Кореи вряд ли заставят Китай действовать, но они могут препятствовать усилиям администрации Трампа по развитию сотрудничества в других сферах.

"Я не знаю ни одного решения северокорейской ядерной проблемы, которое бы не включало сотрудничество Китая и США", - сказала Тауншенд. "Но публично вызывать Китай на дуэль – не лучшая стратегия, если вы пытаетесь склонить его к сотрудничеству".