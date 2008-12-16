Патриоты России должны быть на стороне "чекистской группировки"

Оппозиционное движение «Другая Россия», которое организовывает «Марши несогласных», содействует деятельности США по развалу Российской Федерации.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый вице-президент российской Академии геополитических проблем Константин СИВКОВ.

По его мнению, в политической структуре России на сегодняшний день существует две группировки.

В.СИВКОВ отметил, что первая группировка пришла в начале 90-х годов и занимается «разграблением общенародного достояния». «Эти люди целиком и полностью завязаны на Запад и крайне заинтересованы в том, чтобы гнать энергоресурсы в эти страны. Это выгодно им с точки зрения более высоких цен, чем на внутреннем рынке, и безопасности капитала, так как доходы там оседают», - сказал К.СИВКОВ и добавил, что эту группу принуждают к таким действиям, так как их капиталы находятся под полным контролем спецслужб США и Великобритании.

Как сказал К.СИВКОВ, вторая группировка – «промышленно-силовая, или чекистская», ориентирована на возрождение высоких технологий России. По его словам, в эту группу входит сегодняшняя власть, которая заинтересована сохранить Россию как более-менее сильное государство, что гарантирует им место во власти, возможность развивать собственный высокотехнологический бизнес.

По его мнению, учитывая, что реальная патриотическая оппозиция в России слаба, эти группы начинают «подтягивать под себя отдельные группировки из оппозиции и ставить себе на службу».

«Другая Россия» представляет интересы финансово-сырьевой группы и решает одну единственную задачу, а именно: доведение ситуации в России до такого состояния, чтобы обеспечить ее расчленение», - подчеркнул К.СИВКОВ.

По его мнению, этим занимается бывший советник нынешнего премьера РФ Владимира ПУТИНА, а сейчас - старший научный сотрудник американского Института имени Катона Андрей ИЛЛАРИОНОВ, а также оппозиционеры Гарри КАСПАРОВ, Михаил КАСЬЯНОВ и ультрарадикалы, как Эдуард ЛИМОНОВ.

«Может, это покажется парадоксальным, но я как оппозиционный деятель в данном случае стою на стороне власти. Деятельность этой группировки надо пресекать, потому что она представляет реальную угрозу целостности России. За их спиной стоят деньги и ресурсы США», - уверен К.СИВКОВ.

По его мнению, настоящие патриоты России должны бороться за единство народа и честных людей в МВД, ФСБ и армии, поскольку действующая власть разоружает страну перед лицом возможной внешней агрессии.

«Сегодня истинные патриоты должны работать с силовиками, а не сталкиваться с ними на улице. Враг у патриотов России – мировое закулисье, которое за свои интересы сталкивает русский, украинский и другие народы в смертельной схватке», - добавил он.