В Белом доме заявили, что Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ
03:06, 12 января 2017Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией, а также связях своей семьи.
Джош Эрнест / REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь Белого дом Джош Эрнест, передает Дождь со ссылкой на Reuters.
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«Есть много доказательств, которые они (команда Трампа) могут собрать, чтобы опровергнуть эти обвинения как безосновательные. Но они отказались это сделать. Такая секретность только сеет сомнения в общественном мнении», — сказал представитель Белого дома.
В свою очередь на пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о «российском компромате» на него, заявил: «У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией».
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