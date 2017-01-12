В Белом доме заявили, что Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дом Джош Эрнест, передает Дождь со ссылкой на Reuters.

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«Есть много доказательств, которые они (команда Трампа) могут собрать, чтобы опровергнуть эти обвинения как безосновательные. Но они отказались это сделать. Такая секретность только сеет сомнения в общественном мнении», — сказал представитель Белого дома.

В свою очередь на пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о «российском компромате» на него, заявил: «У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией».