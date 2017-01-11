"Это фэйковая новость" - адвокат Трампа о компромате на будущего президента США

Адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка. Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что в докладе Коэна называют центральной фигурой в "длительной тайной связи между кампанией нью-йоркского магната с российским руководством", а также, что он в Праге тайно встречался с представителями Кремля в августе 2016 года.

При этом, по словам адвоката новоизбранного президента США, в августе прошлого года он с сыном находился в Университете Южной Калифорнии и встречался с бейсбольным тренером.

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"Я вам решительно заявляю, что я не был в Праге, я никогда не был в Чехии, я не был в России. История абсолютная неправда, это фэйковая новость, призванная очернить Трампа", - сказал Коэн.

Как сообщал УНИАН, секретная часть доклада, представленного американской разведкой прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что владеют информацией, которая компрометирует избранного президента США.

Позже сообщалось, что автор доклада заявлял, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, утверждается, что российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Buzzfeed отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждалась в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки.

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет «явными ошибками». Так, автор несколько раз допустил ошибки в названии «Альфа-Групп» и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные. В свою очередь Трамп назвал доклад неправдивым, а его публикацию — «политической охотой на ведьм».