Израиль ввел блокаду палестинских территорий

Израильские войска блокировали палестинские территории на время праздника Рош-ха-Шана - еврейского Нового года.

Блокада Западного берега реки Иордан и сектора Газа останется в силе, по меньшей мере, до вечера воскресенья, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные сделали исключение для нескольких категорий палестинцев, разрешив въезд в Израиль примерно семи тысячам религиозным деятелям и паломникам, медикам и учителям, адвокатам и членам семей заключенных, работникам, занятым на сборе урожая оливок.