Израиль ввел блокаду палестинских территорий
20:21, 22 сентября 2006Мир
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На время Нового года
Израильские войска блокировали палестинские территории на время праздника Рош-ха-Шана - еврейского Нового года.
Блокада Западного берега реки Иордан и сектора Газа останется в силе, по меньшей мере, до вечера воскресенья, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Военные сделали исключение для нескольких категорий палестинцев, разрешив въезд в Израиль примерно семи тысячам религиозным деятелям и паломникам, медикам и учителям, адвокатам и членам семей заключенных, работникам, занятым на сборе урожая оливок.
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