Українка за походженням очолить МЗС Канади

Об этом сообщает сайт канадского телеканала CBC News.

Фриленд станет новой главой канадского МИД в результате решения премьер-министра от Либеральной партии Джастина Трюдо изменить состав своего правительства.

На этой должности она сменит Стефана Диона, который покидает большую политику, чтобы занять дипломатическую должность.

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По данным телеканала, новым министром международной торговли станет Франсуа-Филлип Шампань.

Фриленд имеет украинское происхождение. Она родилась в 1968 году. Училась в университетах Гарварда и Оксфорда. Работала журналистом и занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.