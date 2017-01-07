Трамп назначит команду для разработки стратегии в противостоянии киберугрозам

Киев. 7 января. УНИАН. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, заявляет, что назначит команду для разработки стратегии в противостоянии киберугрозам.

Об этом говорится в заявлении Трампа на официальном сайте его переходной команды "Сделаем Америку снова великой".

Признавая вмешательство России, Китая и других стран в избирательную гонку в США, он сказал, что независимо от того, какие организации, предприятия или правительственные учреждения оказались под угрозой, необходимо "агрессивно бороться и останавливать кибератаки".

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"Я назначу команду, которая на протяжении 90 дней с начала своей работы предоставит мне план (для противодействия киберугрозам - УНИАН). Методы, инструменты и тактики, которые мы используем для сохранения Америки безопасной, не должны быть предметом публичной дискуссии, ибо это даст преимущество тем, кто желает причинить нам вред", - подчеркнул Трамп.

Избранный президент напомнил, что через две недели он примет присягу президента и безопасность и охрана Америки будет его первым приоритетом.