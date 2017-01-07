Трамп официально признал причастность России к кибератакам в США

Дональд Трамп, избранный президент США, признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктура США, но и не считает, что упомянутые атаки повлияли на результаты выборов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать кибер-инфраструктуры наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил он.

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Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад относительно влияния спецслужб РФ на выборы.

Позже был рассекречен и обнародован часть отчета по данному вопросу. В соответствии этому документу, американские разведчики пришли к согласию, что российское высшее руководство, включительно с президентом Путиным, лично причастен к кампании из незаконного влияния на ход президентских выборов в США.