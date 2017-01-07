Аэропорт во Флориде возобновляет работу после стрельбы
Международный аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде, где накануне произошла стрельба, сообщил о возобновлении работы с полуночи по местному времени.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Речь пока идет лишь о грузовых рейсах, корпоративных и малых частных самолетах.
Рейсы коммерческих пассажирских авиакомпаний, как обещает администрация аэропорта, будут также возобновлены в субботу, однако время не уточняется.
В результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла в пятницу погибли пять человек, отмечается, что нападавший задержан.
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Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет.
Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет, зарядил его и открыл стрельбу в зале выдачи багажа.
По сведениям полиции, подозреваемого зовут Эстебан Сантьяго, ему 26 лет, он служил в Ираке в составе американского военного контингента.
Международный аэропорт Форт-Лодердейл является важным транспортным узлом штата, сюда прибывают многие туристы, отправляющиеся на отдых во Флориду.
В находящемся неподалеку международном аэропорту Майами введены повышенные меры безопасности.