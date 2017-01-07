Клинтон не исключает, что будет баллотироваться в меры Нью-Йорка - СМИ

04:35, 07 января 2017
Мир
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Хиллари Клинтон не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка в этом году. 

Хиллари Клинтон / REUTERS

Об этом она сказала в разговоре с высокопоставленным представителем Демократической партии США, сообщил NY Daily News информированный источник.

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По его информации, многие нью-йоркские демократы сейчас давят на Клинтон, чтобы она "вернулась в игру" и поборолась за кресло мэра с нынешним его владельцем Биллом де Блазио.

При этом отмечается, что де Блазио имеет тесные связи с Клинтонами — на разных этапах своей карьеры он работал на них обоих — но их отношения ухудшились после президентской гонки 2016 года, когда он сначала отказался поддержать Хиллари.

Борьбу за пост мэра Нью-Йорка часто называют второй самой тяжелой задачей в американской политике.

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Теги: #Клинтон#Нью-Йорк