Мэр Нью-Йорка пообещал Трампу защищать мигрантов от депортации

Билл де Блазио встретился с одержавшим победу на выборах Дональдом Трампом в среду, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Я повторил ему, что этот город и много городов по всей стране сделают все возможное, чтобы защитить наших жителей и чтобы убедиться, что семьи не будут разлучены", - сказал Де Блазио после встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, где располагается штаб-квартира миллиардера.

Еще во время предвыборной кампании Трамп прославился своими радикальными планами борьбы с нелегальной миграцией. В частности он обещал построить большую стену вдоль всей границы между США и Мексикой и заставить заплатить за нее мексиканские власти.