В Чехии открывается центр борьбы с интернет-пропагандой Кремля

В числе задач его 20 сотрудников, подчиненных министерству внутренних дел Чехии, будут наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей, чтобы воспрепятствовать их широкому распространению.

Об этом пишет в пятницу, 30 декабря, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает dw.com.

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Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в Сети смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения.

По данным агентства dpa, задачей центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра "Европейские ценности" предупреждают о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству, пишет агентство.

Большинство появляющихся в Сети фейков и дезинформации появляются, по данным чешским властей, из российские источников.