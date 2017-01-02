В полиции Кельна заявили, что проверки подозрительных лиц в новогоднюю ночь были оправданы

Мигранты собрались у главного железнодорожного вокзала Кельна и в районе Дойц, пишет Русская служба Би-Би-Си.

По словам официальных лиц, проверки проводились в целях предотвращения нападений на женщин и сексуальных домогательств, подобных прошлогодним.

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Из 650 человек, остановленных для проверки, абсолютное большинство оказались уроженцами североафриканских стран.

Отвечая на критику в социальных сетях по поводу того, что проверки и задержания проводились по расовому признаку, глава полиции Кельна Юрген Матиес отметил: "Исходя из их описания, эти люди потенциально могли совершить преступления."

"Я отвергаю подобную негативную критику, - заявил шеф полиции Кельна Юрген Матиес. - Нашей ясной целью было предотвращение событий, подобных прошлогодним".

По данным полиции, всего за ночь было арестовано около ста человек, было зарегистрировано около 160 преступлений, в том числе и сексуального характера.

В прошлом году в Кельне произошли многочисленные нападения на женщин с целью сексуального насилия и грабежа.