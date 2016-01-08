В нападениях на женщин в Кельне участвовали 18 соискателей статуса беженца

Об этом заявило министерство внутренних дел Германии, передает Би-би-си. Всего полиция смогла идентифицировать 31 человека, которые принимали участие в нападениях на женщин в новогоднюю ночь.

Читайте такжеВ Германии из-за атак на женщин создают отряды самообороныОфициальный представитель министерства внутренних дел Тобиас Плэйт заявил, что большая часть из 32 преступлений, зафиксированных полицией, связана с кражами или нанесением телесных повреждений.

Всего полиция, по словам Тобиаса Плэйта, зарегистрировала 3 случая нападения сексуального характера. По ним подозреваемых пока не найдено.

Из 31 подозреваемого 9 оказались выходцами из Алжира, 8 - из Марокко, 5 - из Ирана, а еще четверо - из Сирии. Также среди подозреваемых оказались двое граждан Германии, один серб и один гражданин США.

Всего в полицию было подано более 100 заявлений о совершении преступлений в Кельне в новогоднюю ночь. Три четверти заявлений поступили от женщин, жаловавшихся на нападения сексуального характера. Власти изучают видео с камер наружного наблюдения, а также с мобильных телефонов.

В Кельне прошли акции протеста, призывающие власти разобраться с сексуальными преступлениями в городе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет рассмотрен вопрос о депортации иностранцев, обвиняемых в преступлениях на территории Германии. До этого представители правоохранительных органов заявляли, что если среди нападавших будут соискатели статуса беженца, они будут высланы из страны.

В новогоднюю ночь также были совершены нападения на женщин в других городах Германии и в некоторых городах Европы.