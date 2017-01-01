Премьер Турции: Убийца 39 человек в ночном клубе не был одет в костюм Санта-Клауса

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что пока неясно, кто несет ответственность за нападение, однако уже опроверг первоначальную информацию о том, что вооруженный мужчина якобы был одет в костюм Санта-Клауса, передает Русская служба Би-би-си.

"Это неправда", - ответил премьер на вопрос журналистов. Он также добавил, что нападавший, скрывшийся с места трагедии до приезда полиции, оставил оружие в клубе.

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"Полиция и силы безопасности будут делиться информацией по мере продвижения расследования", - сказал Йылдырым.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших в ночном клубе - по меньшей мере 16 иностранцев. По данным агентства Анадолу, в числе жертв - граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии.

Также известно, что была убита 19-летняя израильтянка.

Губернатор Стамбула Васип Шахин также сообщал, что один из погибших был турецким полицейским.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, где находилось более 500 человек.

По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранников на входе. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власть уже квалифицировала нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных тел жертв нет.